Ретейлер "Золотое яблоко" откроет магазин в Центральном телеграфе в Москве

Открытие запланировано на 2025 год

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский косметический ретейлер "Золотое яблоко" откроет концепт-стор и станет якорным арендатором здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве после его редевелопмента. Об этом сообщили в пресс-службе компании Vos’hod, реализующей проект.

"Девелопер <…> Vos’hod заключил контракт с сетью "Золотое яблоко", которая станет крупнейшим якорным арендатором исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице. <…> Стилистика магазина будет разработана с учетом специфики Центрального телеграфа и связана с историей места", - говорится в сообщении. Магазин откроется в Центральном телеграфе в 2025 году, уточнили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

Центральный телеграф - объект культурного наследия регионального значения, построенный в 1927 году по проекту Ивана Рерберга. Vos’hod начал реставрацию объекта в 2023 году. Будет восстановлен исторический облик фасада 1927 года, оригинальная расстекловка, декоративные элементы, интерьеры и символы Центрального телеграфа - часы с колоколом и стеклянный глобус. Пространство внутри здания после этого займут рестораны, офисы, апартаменты и магазины. Для посетителей здание планируется открыть в 2025 году.

"Золотое яблоко" - сеть парфюмерно-косметических магазинов в России, насчитывающая 33 магазина в России, четыре - в Казахстане и один - в Белоруссии. Сеть занимает второе место по объему продаж среди ретейлеров парфюмерии и косметики в России.