В Иванове разработали комплекс для исправления перекоса нити в текстильных материалах

Главный инженер проекта Денис Мирошниченко отметил, что разработанные алгоритмы поиска уточной нити будут определять ее положение в материале независимо от вида его поверхности

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ученые Ивановского государственного политехнического университета разработали программно-аппаратный комплекс для исправления перекоса уточной нити в текстильных материалах. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта Ирина Барабанщикова.

"Комплекс предназначен для автоматического определения положения уточной нити и оперативной подачи сигналов управления на механизмы исправления перекоса. Система технического зрения контролирует, нет ли перекоса на ткани, для этого ее поверхность постоянно сканирует одна или несколько камер. Если система обнаруживает отклонение, то она передает сигнал на подвижные валы, которые его устраняют. Данный комплекс может использоваться для производств, выпускающих различные текстильные материалы", - рассказала Барабанщикова.

По словам руководителя проекта, система позволит значительно сократить долю некачественной продукции, а также повысить производительность оборудования. Комплекс может быть использован как готовое решение при производстве нового отечественного текстильного оборудования либо при ремонте имеющегося, в том числе импортного.

Главный инженер проекта Денис Мирошниченко отметил, что разработанные алгоритмы поиска уточной нити будут определять ее положение в материале независимо от вида его поверхности (гладкое крашение, печать или уникальное переплетение). Комплекс можно подключить к общей компьютерной сети фабрики, что позволит с любого компьютера получать все изображения в режиме реального времени. Это даст возможность контролировать технологический процесс работы машины.

Проект получил грантовую поддержку, благодаря которой в течение года ученые разработают прототип программно-аппаратного комплекса. После тестирования разработку оптимизируют, удешевят и устранят в ней недостатки, чтобы запустить в производство.