Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,18-0,61%

Курс юаня снизился до 12,19 рубля, доллара - до 87,8 рубля, евро - до 95,8 рубля

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник торговался разнонаправленно, в основном двигаясь в умеренном плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,18%, до 3 172,15 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,61%, до 1 136,91 пункта. Курс юаня снизился на 0,026%, до 12,19 рубля, доллара - на 0,4%, до 87,8 рубля, евро - на 0,38%, до 95,8 рубля.

"Движение индекса Мосбиржи к уровням выше 3 200 пунктов сдерживается укреплением рубля в преддверии пика налогового периода, а также ценовой неуверенностью нефти", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Котировки Brent консолидировались вблизи $78 за баррель. "На сырье влияют разнонаправленные факторы. С одной стороны, рынок нефти держит в напряжении ситуация с судоходством в Красном море и в целом на Ближнем Востоке. С другой, входящая в ОПЕК Ливия сообщила о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении после форс-мажора", - пояснил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (+4,12%), бумаги "ВК" (+3,71%), котировки Мосбиржи (+3,35%), расписки X5 Retail Group (+3,21%), котировки банка "Санкт-Петербург" (+2,22%), бумаги ПИК (+2,19%), расписки Fix Price (+1,72%).

"ЛСР на прошлой неделе опубликовала операционные результаты за 2023 год и сообщила о более чем двойном росте объема годовых продаж, которые достигли 1,1 млн кв. м. Стоимость заключенных новых контрактов составила 216 млрд рубля против 93 млрд рубля годом ранее. Доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде достигла 75%. 2023 год благодаря программам льготной ипотеки стал для застройщиков удачным", - констатировала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Важным бычьим драйвером в акциях ЛСР в ближайшие недели и месяцы могут стать ожидания объявления об итоговых дивидендах за 2023 год, которые за 2022 год дали привлекательную доходность около 9,3%, пояснила она.

Бумаги "ВК" с конца прошлого года пользуются спросом инвесторов в надежде на дальнейшее улучшение фундаментальной привлекательности компании и сегодня достигли максимума с сентября 2023 года. Банк "Санкт-Петербург" продолжает рост в качестве потенциально интересной дивидендной истории.

В секторе ретейла Fix Price уже на этой неделе закрывает реестр по дивидендам за 2023-2024 годы, а X5 Retail Group в среду намерена представить операционные результаты за весь 2023 год и 4-й квартал, также сказала Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Qiwi (-2,97%), привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (-2,01% и -1,93%), бумаги "Новатэка" (-0,99%), котировки "Распадской" (-0,86%), акции "Газпром нефти" (-0,83%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-0,57%).

"Котировки Qiwi продолжили падение после пятничных новостей о корпоративной реструктуризации и продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Впоследствии Qiwi намерена выкупать до 10% акций в обращении на Nasdaq и Мосбирже по цене до 581 рубля", - рассказала Кожухова.

Негативной для "Новатэка" новостью стали сообщения о пожаре на экспортном терминале компании в Усть-Луге, работа которого приостановлена для оценки ущерба. Акции "Мечела" и "Распадской" корректировались после сильного роста в предыдущие недели.

Прогноз на завтра

Реинвестирование ранее выплаченных дивидендов должно подпитывать ликвидность рынка в ближайшие недели, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 23 января - 3 100 - 3 225 пунктов, по курсу доллара - 87-89 рубля.

Во Freedom Finance Global считают, что завтра индекс Мосбиржи может снова двигаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов. Пара доллар/рубль может колебаться в диапазоне 86-88 рубля, евро/рубль - в коридоре 94,5-96,5 рубля, пара юань/рубль - в коридоре 12,1-12,5 рубля.

Во вторник будет опубликован предварительный индекс потребительского доверия еврозоны за январь. "Фармсинтез" проведет повторное собрание акционеров по вопросу допэмиссии. На американском рынке квартальные финансовые результаты завтра представят Microsoft, Netflix, Verizon, General Electric.