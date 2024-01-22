В Гонконге предупредили о возможном содержании пластика в шоколаде Toblerone

По информации South China Morning Post, представитель производителя в Гонконге уже уведомил, что продукт отозван с продажи добровольно

ГОНКОНГ, 22 января. /ТАСС/. Власти Гонконга предостерегли потребителей от употребления в пищу швейцарского шоколада Toblerone из-за возможного загрязнения пластиком. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее информации, Центр безопасности пищевых продуктов заявил, что партия шоколада Toblerone с медом и миндальной нугой может содержать "посторонние пластиковые частицы", и ее не следует продавать или покупать.

Представитель производителя в Гонконге уже уведомил, что продукт отозван с продажи добровольно, пишет газета. Импортер и дистрибьютор также подтвердили, что был инициирован отзыв, и партия шоколада уже снята с полок, пишет издание.