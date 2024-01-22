В США заявили о работе над вопросом конфискации активов России

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил, что объявить пока не о чем

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты совместно со странами Группы семи (G7) и другими своими партнерами продолжают работать над вопросом конфискации замороженных российских активов, но пока каких-либо новостей по этой теме нет. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы продолжаем работать над этим вместе с G7 и другими партнерами-единомышленниками, - сказал Пател. - Но сегодня мне вам не о чем сообщить". Представитель Госдепа указал на трудности этого процесса, в том числе связанного с различиями в законодательствах западных стран.

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил 18 января журналистам, что страна примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации ее активов, но в настоящее время анонсировать их повода нет, чтобы это не стало дополнительным стимулом к мыслительному процессу у противников. По словам дипломата, сейчас видно, что идея постепенно обретает более конкретные контуры, но до ее реализации дело в практическом плане еще не дошло.