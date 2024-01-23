Iraero возобновит полеты из Иркутска в Маньчжурию с 25 января

Рейсы будут осуществляться по четвергам на самолетах "Superjet-100"

ИРКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Авиакомпания Iraero с 25 января возобновляет полеты по маршруту Иркутск - Маньчжурия - Иркутск, который был регулярным до пандемии. Рейсы будут выполняться по четвергам на самолетах "Superjet-100", сообщает пресс-служба "авиакомпании.

"Вылет из Иркутска в 22:00 местного времени (17:00 мск), время в пути 1 час 40 минут. Обратный рейс на следующие сутки (через час), в 00:40 (19:40 мск), прибытие в Иркутск в 02:10 (21:10 мск)", - говорится в сообщении авиакомпании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Iraero, компания уже пыталась вернуться на это направление весной 2023 года, но из-за низкой загрузки самолетов полеты было решено прекратить. "Это наш исторический маршрут, он активно был развит до пандемии. Предпринимаем вторую попытку вернуться на это направление, потому что видим рост деловой активности между Россией и Китаем", - сказали там.

Iraero входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний России и выполняет рейсы в более чем в 70 городов РФ, а также в Азербайджан, Армению, Вьетнам, Израиль, Казахстан, Китай, Монголию, Турцию, Узбекистан. В парке воздушных судов "Ираэро" самолеты Airbus A319-100, "Superjet-100" (RRJ-95B, RRJ-95LR), Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.