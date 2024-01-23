Грузооборот астраханских портов вырос в 1,5 раза в 2023 году

Он составил 4,3 млн тонн

АСТРАХАНЬ, 23 января. /ТАСС/. Грузооборот астраханских портов за минувший год вырос почти в 1,5 раза - до 4,3 млн тонн. Это рекордный показатель за последние 10 лет, сообщил в Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Грузооборот астраханских портов в 2023 году вырос на 46% по отношению к предыдущему году. Он составил 4,3 млн тонн - рекордный показатель за последние десять лет. И это лишь начало", - написал он.

Торговля России, по словам Бабушкина, развернулась на юг и восток. В частности, санкции способствуют стремительному росту торговых отношений с Индией, Турцией и Азербайджаном. На этом направлении у Астраханской области наиболее удачное географическое положение.

Губернатор уточнил, что для дальнейшего увеличения грузопотока улучшается транспортно-логистическая инфраструктура. На территории области сформирован Каспийский кластер, который станет мощной базой обработки грузов международного транспортного коридора "Север - Юг". Возводится крупнейший контейнерный хаб на Каспии с новыми терминалами для обработки зерна, растительного масла. Его запуск в 2024 году позволит увеличить перегрузочные мощности на 3,3 млн тонн в год.

"Также благоприятно на судоходстве сказались дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина увеличена проходная осадка канала до 4,5 м. Теперь перед нами стоит цель обеспечить двухстороннее движение на всей его протяженности", - отметил Бабушкин, добавив, что это позволит сократить время доставки грузов.