Почти 68 тыс. грузовиков пересекли границу РФ с использованием электронной очереди

По словам министра транспорта Виталия Савельева, внедренный сервис позволил упростить процедуру прохождения границы, снизить издержки перевозчиков и ликвидировать заторы на погранпереходах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сервисом электронной очереди на пересечение госграницы РФ за 4,5 месяца воспользовались почти 68 тыс. водителей грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева.

"За четыре с половиной месяца государственную границу Российской Федерации по электронной очереди пересекли почти 68 тыс. грузовиков: в 2023 году - 59,6 тыс., за три недели 2024 года - 8,3 тыс.", - отметил Савельев, слова которого приводятся в сообщении.

С 1 сентября пункты пропуска на российских границах ввели электронную очередь для грузовых машин, система действует на пунктах пропуска "Забайкальск" на границе с Китаем, "Бугристое" на границе с Казахстаном и "Чернышевское" на границе с Литвой. В частности, за время работы сервиса в "Забайкальске" пересели границу 22 тыс. большегрузов, в "Бугристом" - более 33 тыс., а в "Чернышевском" - более 12,5 тыс.

По словам министра, внедренный сервис позволил упростить процедуру прохождения границы, снизить издержки перевозчиков и ликвидировать заторы на погранпереходах.

"Система электронной очереди на границах РФ работает штатно. Скоплений машин, образующихся по принципу "живой очереди" на подъездах к пунктам пропуска, нет. Свободные слоты для бронирования в электронной системе имеются в Забайкальске и Бугристом. После действий властей Литвы, снизивших с ноября 2023 года пропуск транспортных средств в Чернышевском, свободные слоты доступны на терминале самообслуживания", - добавили в Минтрансе.