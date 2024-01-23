СМИ: Пакистан надеется получить $1 млрд из России и ОАЭ на модернизацию железных дорог

В частности, по сведениям газеты The Express Tribune, РФ может вложить от $550 млн до $660 млн в модернизацию железнодорожной дороги Кветта - Тафтан

ИСЛАМАБАД, 23 января. /ТАСС/. Власти Пакистана рассчитывают получить около $1 млрд от России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в качестве инвестиций в модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила газета The Express Tribune.

По ее данным, РФ может вложить от $550 млн до $660 млн в модернизацию железнодорожной дороги Кветта - Тафтан в провинции Белуджистан. Договоренность об этом была достигнута во время визита делегации пакистанского железнодорожного ведомства в Россию в декабре 2023 года, передает газета. В настоящее время стороны работают над заключением соответствующего рамочного межправительственного соглашения.

Согласно изданию, в период работы правительства премьер-министра Пакистана Имрана Хана (2018-2022) Москва проявляла интерес к участию в проекте модернизации сталелитейного завода в Карачи и в развитии энергетической отрасли республики.

Одновременно, как передает газета, ОАЭ готовятся инвестировать в пакистанский железнодорожный сектор до $400 млн. Эти средства предназначены на строительство грузового коридора от Карачи до сортировочной станции Пипри, расположенной около порта Касим, и на превращение Пипри в логистический узел. Соответствующий проект межправительственного соглашения находится в работе. Как поясняет газета, ОАЭ участвует в сооружении крупного нефтеперерабатывающего завода на территории Пакистана.