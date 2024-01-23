Эксперт: мошенники стали активнее подделывать госресурсы для распространения фейков

По словам директора Координационного центра доменов RU/РФ Андрея Воробьева, фишинг а во многом связан с проведением специальной военной операции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Фишинг при помощи поддельных государственных ресурсов становится более популярным среди мошенников. Так, чаще всего подделываются сайты органов госвласти, муниципалитетов, школ, организаций социального характера, СМИ для распространения ложной информации, сообщил директор Координационного центра доменов RU/РФ Андрей Воробьев.

"Поменялся ландшафт мошеннических действий. Ранее были атаки фишинговые, к которым мы привыкли, когда выуживались исключительно деньги, доступы к электронным кошелькам. Из свежего, нового вида фишинга, это попытка "госфишинга", когда подделываются ресурсы органов госвласти, муниципалитетов, школ, организаций социального характера, СМИ с целью донесения ложной информации, деструктивного информационного воздействия", - сказал он в ходе Всероссийского урока безопасного интернета.

По словам Воробьева, такой вид мошенничества во многом связан с проведением специальной военной операции. "Работают из-за рубежа даже не мошенники, а настоящие преступники, которые подделывают дизайн, размещают информацию, которая с первого взгляда кажется официальной. А на самом деле цель создания подобных ресурсов совершенно иная", - добавил он.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свою очередь отметила, что специалистам лиги также поступает большое количество обращений, связанных с новым видом фишинга в сети. "Действительно, такого очень много, мы тоже получаем большое количество обращений с этим связанных. Подделывают буквально все, и многие граждане не обращают внимания и не смотрят, например, на адрес портала, хотя он зачастую значительно отличается. Следует быть осторожнее", - подчеркнула она.

Единый урок безопасного интернета для учащихся 5-9-х классов проходит в российских школах во вторник. О медиаграмотности школьникам рассказывают эксперты, советами также поделятся певец Shaman, журналист и блогер Юрий Подоляка, пранкеры Вован и Лексус, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и другие. Организаторами ежегодной акции выступают Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Лигой безопасного Интернета, МВД России и МЧС России.