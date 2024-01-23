ЧМК запустил систему аспирации на объекте, где чугун выливают из доменной печи

Она улавливает 99% твердых веществ, которые раньше попадали в атмосферу, сообщили в пресс-службе предприятия

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в группу "Мечел") завершил один из ключевых проектов по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух города, запустив систему аспирации на объекте, где чугун выливают из доменной печи №4 (литейный двор). Она улавливает 99% твердых веществ, которые раньше попадали в атмосферу, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Новый экологический объект во вторник запустили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов.

"Запуск системы аспирации литейного двора доменной печи №4- это второй и завершающий этап экомодернизации ее системы газоочистки, один из ключевых экологических проектов. Эта система улавливает пылевые частицы дымовых газов, которые при выпуске расплавленного чугуна и шлака из доменной печи поднимаются над ее литейным двором. Таким образом, мы будем очищать поток от твердых загрязняющих веществ на 99%, выбросы сократятся на 42 тонны в год", - сказали в пресс-службе.

На комбинате добавили, что общая стоимость проекта превысила 650 млн рублей. В ходе работ смонтировали дымосос и электродвигатель, металлоконструкции бункеров для сбора пыли и центральную вытяжную станцию с 3,2 тыс. рукавных фильтров, систему регенерации и пылевыгрузки. Собранные сухие частицы по мере накопления будут удалять из специальных бункеров и направлять на повторную переработку.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей.

"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется на внутренний и зарубежные рынки. Объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.