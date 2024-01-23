Минтранс РФ предложил упорядочить размещение объектов дорожного сервиса вдоль автодорог

Согласно законопроекту, ОДС будут открывать в новых мультифункциональных зонах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил упорядочить размещение объектов дорожного сервиса (ОДС) вдоль автодорог. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"К объектам дорожного сервиса (ОДС) относятся расположенные вдоль автодорог автозаправочные станции, автовокзалы, гостиницы, мотели, кафе и рестораны, станции технического обслуживания, стоянки транспортных средств и иные подобные объекты. Новый законопроект призван упорядочить их размещение, привести к единым стандартам, чтобы сделать поездки на автотранспорте более безопасными", - сообщили в пресс-службе Минтранса.

Там отметили, что, согласно законопроекту, вдоль автодорог первой категории, где интенсивность движения наиболее высокая, предлагается размещать ОДС в составе многофункциональных зон. МФЗ - это новый формат комплексных услуг и сервисов, собранных на одной территории. Для автомобилистов и пассажиров здесь доступны как заправки, так и фудкорты, туалеты, душевые, комнаты матери и ребенка.

Размещение объектов дорожного сервиса в составе многофункциональных зон "позволит минимизировать количество примыканий к таким автодорогам, а следовательно - уменьшить вероятность снижения скоростного режима, возникновения дорожно-транспортных происшествий", объяснили в министерстве.

Также законодательно будут уточняться понятие ОДС и критерии их расположения, будет урегулирован вопрос размещения мобильных ОДС (например, фудтраков и мобильных АЗС). "Сейчас законодательно не предусмотрена возможность размещения мобильных ОДС на площадках отдыха у автодорог, на стоянках. Законопроектом предлагается разрешить такое размещение, что позволит обеспечить участников дорожного движения минимальным набором услуг в предусмотренных местах отдыха", - рассказали в Минтрансе. Вместе с этим из состава ОДС исключаются кемпинги, так как они представляют отдельный вид отдыха.