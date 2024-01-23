Стоимость строительства мусороперерабатывающего завода в Хакасии составит 3,6 млрд рублей

Его мощность оценивается в 155 тыс. тонн

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Стоимость строительства мусороперерабатывающего комплекса в Хакасии мощностью 155 тыс. тонн составит 3,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Российского экологического оператора.

"Стоимость проекта оценивается в 3,6 млрд рублей. Концессионные проекты РЭО поддерживает за счет средств от размещения облигаций ППК (публично-правовой компании РЭО - прим. ТАСС), как правило, это до 95% от объема инвестиций в проект. По Хакасии сумма вложений РЭО может составить более 3,42 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора РЭО Сергея Королева.

По информации генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в конце декабря была утверждена дорожная карта, в рамках которой планируется строительство комплекса мощностью обработки 155 тыс. тонн в год и утилизации - 62 тыс. тонн. "Согласно дорожной карте, вскоре будем подавать вместе с регионом частную концессионную инициативу", - добавил Буцаев.

Концессионное соглашение планируется подписать в июне 2024 года. Ожидается, что разработкой проектно-сметной документации займется РЭО.

Завод сможет перерабатывать коммунальные отходы со всей республики. Изначально заявлялось, что ввод завода в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года. Затем сообщалось, что власти региона ведут переговоры с Российским экологическим оператором об изменениях в дорожной карте и переносе сроков на 2025 год.