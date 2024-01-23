В Калужской области около 3 тыс. человек находятся в простое на бывшем заводе Volkswagen

Автозавод имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек находятся в простое на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Volkswagen запустится в первом полугодии текущего года, все работы для этого сделаны. <…> Под угрозой простоя у нас было 10 тыс. человек на момент введения санкций. На сегодняшний день в простое находятся 3 тыс. человек - преимущественно Volkswagen и некоторые предприятия, связанные с ним", - отметил глава региона.

Автозавод имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года на нем выпускались модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, а также производился бензиновый двигатель в количестве 150 тыс. единиц в год.

В декабре 2023 года возобновили производство легковых автомобилей на заводах ООО "ПСМА Рус", находящихся в простое с апреля 2022 года, и грузовиков на бывшем завод Volvo. По словам главы региона, впервые в 2023 году Калужской области удалось преодолеть рубеж промпроизводства в 1 трлн рублей. "Даже пока без учета крупных автомобильных заводов. <…> Так что в этом году рассчитываем на дальнейших рост", - отметил Шапша.

В Совете Федерации 22-24 января проходят Дни Калужской области, в которых принимают участие губернатор Владислав Шапша, председатель законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, министры и руководители крупнейших предприятий области.