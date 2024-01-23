Дума одобрила в I чтении перенос срока обязательного лицензирования услуг по дезинфекции

Как сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, мера необходима для того, чтобы бизнес успел подготовиться к получению лицензий

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе срока, с которого необходимо иметь лицензию для деятельности по уничтожению насекомых, грызунов и проведению дезинфекции, с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года. Документ был инициирован правительством РФ.

Изменяется также срок подачи в лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии на оказание услуги, при соблюдении которого лицензирующим органом может быть принято решение о проведении выездной оценки соответствия лицензионным требованиям в более поздний срок: вместо периода с 1 марта по 1 июля 2024 года предусматривается период с 1 сентября 2024 года по 1 января 2025 года. Аналогичный срок подачи заявления предусматривается в отношении положения об отсчете временного интервала для прохождения первичной процедуры периодического подтверждения соответствия лицензионным требованиям.

Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эта мера необходима для того, чтобы бизнес успел подготовиться к получению лицензий. "Предприниматели будут работать в условиях добровольного лицензирования с сентября 2024 года. С марта 2025 года лицензия станет обязательной. Нашей целью является совершенствование регулирования института лицензирования, он должен развиваться и иметь цельный характер", - отметил Гаврилов.