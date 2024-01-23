Toyota обновила рекорд среди японских компаний по капитализации

Она превысила $330 млрд

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Японская автомобильная корпорация Toyota Motor обновила рекорд по капитализации среди японских компаний. Как сообщило агентство Kyodo, совокупная стоимость ее акций превысила 48,79 трлн иен (более $330 млрд).

Предыдущий рекорд по капитализации японских компаний был установлен телекоммуникационной корпорацией NTT в 1987 году в эпоху экономики мыльного пузыря, когда стоимость акций на торгах в Токио поднималась до рекордных значений.

Рекордные значения стоимости Toyota были достигнуты на фоне общего роста на Токийской фондовой бирже, где ключевой индекс Nikkei, отражающий стоимость акций ведущих корпораций страны, находится на рекордно высоком уровне за последние 34 года.