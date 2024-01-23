Суд в Германии удовлетворил иск Усманова к Forbes

Решение суда также запрещает распространение не соответствующих действительности утверждений в статье Forbes, которая стала одним из ключевых элементов для обоснования санкций ЕС против бизнесмена

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова и запретил распространение не соответствующих действительности утверждений в статье Forbes, сообщили ТАСС в пресс-службе Усманова.

В феврале 2022 года журнал Forbes опубликовал статью со ссылкой на анонимного "эксперта", которая стала одним из ключевых элементов для обоснования санкций ЕС против Усманова. После отказа издания скорректировать публикацию в досудебном порядке российский бизнесмен инициировал судебное разбирательство в Земельном суде Гамбурга.

"19 января 2024 года Земельный суд Гамбурга удовлетворил исковые требования А. Усманова, запретив распространение не соответствующих действительности утверждений в статье Forbes", - говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена.

Гамбургский адвокат, представляющий интересы Усманова в области медиа-права, Йоахим Николаус Штайнхёфель отметил, что "вызывает глубокое сожаление" то, что такое всемирно уважаемое издание, как Forbes, публикует на своих страницах серьезные обвинения, но не в состоянии представить в суд ни одного доказательства к ним.

"В то же время совершенно недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность. Этот полный институциональный провал, который является не исключением, а скорее правилом, стал отправной точкой для начала охоты на ведьм в отношении Усманова. Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом", - считает адвокат бизнесмена.

Помимо этого решения Земельного суда Гамбурга по делу против Forbes, по результатам судебных разбирательств адвокатами Усманова получено шесть судебных запретов на распространение недостоверной информации европейскими СМИ.