ЦБ не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки

Влияние этой меры на рынок валют было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики и уровня ключевой ставки, рассказали в Банке России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Банк России в настоящее время не видит "весомых оснований" для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, влияние меры на валютной рынок было умеренным в сравнении с проводимой денежно-кредитной политикой и уровнем ключевой ставки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки, - отметили в ЦБ. - Значимый вклад также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 года) стоимостных объемов экспорта, которые влияют на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов".