Путин заявил, что государство должно расширить решения о поддержке бизнеса

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Государство должно отреагировать в случае, если принятые решения по поддержке бизнеса по валютному контролю не работают. Их нужно распространить на все предприятия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов.

На встрече один из участников обратил внимание на то, что штраф при невозврате валюты составляет 30%, и это ограничивает его компанию в работе с отсрочкой.

"Сейчас мы уже приняли определенные решения, но если там не все работает или не распространяется на такие предприятия, как ваши, то это нужно расширить. Я обязательно посмотрю на это. Я считаю, что вы правы. Особенно в современных условиях, когда вопросы прохождения оплат не так просто все происходит, с задержками и часто не по вине наших предприятий. Поэтому на это, конечно, государство должно отреагировать. Мы это сделаем", - подчеркнул президент.