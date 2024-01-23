В Коми дополнительно выделили 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми

В 2023 году объем финансирования на эти цели составил 7,56 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 23 января. /ТАСС/. В Коми дополнительно выделили 3 млрд рублей в бюджете региона на 2024-2026 годы на поддержку семей с детьми и беременных женщин. Значительно расширили действующие меры поддержки и приняты новые, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Дополнительно выделено по 1 млрд рублей каждый год в предстоящие три года. Планируем и дальше дополнительно выделять средства. Мы вдвое увеличили региональный материнский капитал - со 150 до 300 тыс. рублей. Если женщина рожает первенца до 24 лет, то выплата ей - 500 тыс. рублей. Ежемесячная выплата беременным женщинам увеличена с 1 до 10 тыс. рублей. В 10 раз мы увеличили пособие кормящим мамам из малоимущих семей, для них теперь 20 тыс. рублей в месяц - это серьезная поддержка", - сказал глава республики на специальном координационном совете.

Как дополнила зампред правительства региона - министр труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерина Грибкова, с учетом выплаты регионального семейного и федерального материнского капитала, который увеличат с 1 февраля 2024 года, выплата при рождении первенца составит в Коми 931 тыс. рублей, а для мам до 24 лет - 1,131 млн рублей.

Объем поддержки семей с детьми ежегодно растет в Коми, в 2023 году он составлял 7,56 млрд рублей. В 2024 году с учетом новых мер он составит 8,6 млрд рублей. "По размеру и объему поддержки беременных женщин, молодых матерей, семьей с детьми Коми занимает первое место по Российской Федерации", - сообщила Грибкова.

"В республике теперь действует комплекс мер помощи семьям с детьми, беременным женщинам. Вместе с федеральными мерами они будут способствовать улучшению демографической ситуации. Наряду с этим очень важна поддержка института семьи, особенно многодетной. 26 декабря принят план основных мероприятий по поведению в России Года семьи. В Коми такой план разработан, в ближайшее время будем его принимать. И мы должны подключаться [к поддержке семей] не от случая к случаю, не по каким-то датам, а всем миром и на постоянной основе"- подытожил руководитель региона.