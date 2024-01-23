"Сибур" видит перспективы РФ стать "фабрикой" полимерных изделий для соседних стран

Объем поставок полимерных изделий будет зависеть как от способности существенно нарастить экспорт, так и от готовности перестроить экономику на манер китайской, подчеркнул член правления - исполнительный директор компании Александр Петров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия в какой-то степени может стать "фабрикой" готовых изделий из полимеров для близлежащих регионов. Об этом заявил член правления - исполнительный директор "Сибура" Александр Петров в ходе выступления на выставке Ruplastica.

"Мы считаем, что у России есть в том или ином объеме возможность стать в какой-то степени "фабрикой" для близлежащих регионов. Наши ноу-хау, наша сырьевая база, люди - все это предпосылки к тому, чтобы целиться на экспорт готовых изделий из полимеров", - сказал он.

"Мне, кажется, Россия на горизонте трех-пяти лет как минимум может быть значимым поставщиком полимерных решений для близлежащих регионов", - подчеркнул Петров в разговоре с журналистами в кулуарах выставки.

При этом объем поставок полимерных изделий, по его словам, будет зависеть как от способности существенно нарастить экспорт, так и от готовности перестроить экономику на манер китайской.