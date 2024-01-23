Лавров: на Западе не хотят решать проблемы для возобновления зерновой сделки

Глава МИД РФ отметил, что Россия не продлевает сделку, так как "украинцы использовали эти безопасные проходы для запуска военно-морских беспилотников, которые атаковали, подвергли физическому нападению и повредили несколько российских кораблей и портов"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия настаивает на реализации зерновой сделки, но Запад не стремится решать имеющиеся проблемы для ее возобновления. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.

"Мы настаиваем на том, что она должна состояться. Но те, кто контролирует различные упомянутые вами компании, не очень стремятся помогать, - отметил он. - Всемирной продовольственной программой руководит уважаемая гражданка США, влиятельная американка. Она либо не может, либо не хочет ничего делать для решения этой специфической, но не очень сложной проблемы".

Журналистка, задавая вопрос министру, связанный с якобы атаками РФ по судам Украины, оговорилась, назвав, Черное море Красным. Лавров, отвечая, указал, что "Россия никогда не нападала ни на какие украинские корабли в Черном море". "Существовал механизм инспекций, включающий ООН, Россию, Украину и Турцию. Каждое судно досматривалось. Они поднимались на борт судна, проверяли куда и зачем оно движется, и возвращались на берег", - подчеркнул глава МИД РФ.

Министр отметил, что РФ не продлевает сделку, так как "украинцы использовали эти безопасные проходы для запуска военно-морских беспилотников, которые атаковали, подвергли физическому нападению и повредили несколько российских кораблей и портов".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа украинские ВМС объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Одесса, Черноморск и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

В ООН, которая выступала организатором сделки, отмечали, что украинские "временные коридоры" не могут заменить зерновую сделку, объем экспорта в рамках которой мог достигать 4 млн тонн продовольствия в месяц.