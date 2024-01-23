Bloomberg: изъятие российских активов на Западе не спасет Украину

По данным агентства, Киев сможет получить активы РФ при самом оптимистичном сценарии лишь "спустя много лет или даже десятилетий"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Конфискация ранее замороженных западными странами российских активов и их передача киевским властям не спасет Украину и даже может ей навредить. Такое мнение выразило в редакционной статье агентство Bloomberg.

Оно считает, что начало "долгого и сложного процесса конфискации российских активов может позволить западным правительствам говорить, что они что-то делают, однако это не спасет Украину".

Киев, как указывает агентство, учитывая сложность юридического процесса, сможет получить активы РФ при самом оптимистичном сценарии лишь "спустя много лет или даже десятилетий" для восстановления страны. При неблагоприятном развитии событий, считает Bloomberg, западные страны будут использовать "отдаленную перспективу разблокирования российских активов в качестве отговорки" для затягивания предоставления помощи Украине.

Помимо этого, отмечают авторы статьи, конфискация активов в таком масштабе "создаст прецедент, которым будут злоупотреблять в будущем, подрывая стабильность международных отношений и экономических систем, а также лишит Запад козыря в каких-либо будущих переговорах с Россией".

В понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны - члены ЕС договорились приступить к последнему этапу работы над возможностью использовать замороженные активы России для Украины.

Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Согласно документу, Еврокомиссия планирует получить около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за 9 месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный Еврокомиссией план.