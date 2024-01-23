Эксперт прогнозирует рост потребляемой для майнинга мощности в РФ за два года до 5 ГВт

По словам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, легальный промышленный майнинг с точки зрения функционирования энергосистемы обеспечивает предсказуемое потребление и ровный график нагрузки

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Промышленный майнинг в настоящее время обеспечивает загрузку от 1,5 до 1,7 ГВт установленный мощности и имеет потенциал роста до 5 ГВт за два года. Такую оценку привел директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим в ходе брифинга Ассоциации промышленного майнинга.

"Если говорить про развитие легального майнинга в логике параметров энергосистемы, то на сегодняшний день, по нашим данным, промышленный майнинг обеспечивает загрузку от 1,5 до 1,7 ГВт установленный мощности и имеет потенциал увеличения за два года до 5 ГВт мощности", - сообщил он.

По его словам, легальный промышленный майнинг с точки зрения функционирования энергосистемы обеспечивает предсказуемое потребление и ровный график нагрузки. "Промышленные майнеры не чувствительны к длительным перерывам энергоснабжения и полноценно оплачивают как подключение к электросетям, так и потребление электроэнергии из сети", - подчеркнул Сасим. В то же время негативное влияние нелегального бытового майнинга приводит к росту перекрестного субсидирования, избыточной нагрузке на коммунальные сети и снижение надежности электроснабжения бытовых потребителей.

Эксперт также отметил, что рост нагрузок легального майнинга не должен приводить к системным проблемам, поскольку техприсоединения согласовываются с "Системным оператором" Единой энергетической системы.