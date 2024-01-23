В Коми увеличили объем средств на жилье для молодых семей до 127 млн рублей

Деньги направят на поддержку 90 семей в регионе

СЫКТЫВКАР, 23 января. /ТАСС/. В Коми увеличили объем средств на решение жилищного вопроса молодых семей в 1,2 раза - до 127 млн рублей в 2024 году. Меру поддержки впервые ввели в 2023 году, объявленном в Коми Годом молодежи, на выделенные 100 млн рублей 81 семья смогла решить жилищную проблему, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Впервые в 2023 году мы ввели социальные выплаты молодым семьям на покупку или строительство жилья, выделив 100 млн рублей. Мера показала очень высокую эффективность, 81 семья решила жилищный вопрос. Эту меру продолжим и в 2024 году, в республиканском бюджете выделено на это направление 127 млн рублей", - сказал руководитель региона на координационном совете, посвященном вопросам помощи семьям с детьми.

Как дополнила зампред правительства Коми - министр труда, занятости и социальной защиты Екатерина Грибкова, социальные выплаты из федерального бюджета на покупку или строительство жилья получили в 2023 году 56 молодых семей. По итогам отбора в 2024 году такую помощь получат 43 семьи. Помощь из регионального бюджета в объеме 127 млн рублей позволит решить жилищные проблемы 90 молодых семей. До 2023 года в очереди на жилье состояло более 400 молодых семей, сейчас - более 260. При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка семьям частично компенсируют затраты на погашение жилищного кредита.

С 2021 года в Коми действует поддержка многодетных семей. Сначала средства на покупку или строительство большой квартиры или дома выделяли семьям с девятью детьми. Постепенно условия по количеству детей снижали, и в 2023 году начали обеспечивать семьи с шестью детьми. Всего предоставлено 15 таких выплат на 100 млн рублей. В бюджете 2024 года зарезервировано 203 млн рублей, на 2025 и 2026 годы - по 100 млн рублей, сообщила зампред правительства региона.