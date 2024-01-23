Акционеры Qiwi в марте могут одобрить программу обратного выкупа акций

Qiwi plc должна будет распорядиться приобретенными бумагами в течение двух лет с момента выкупа или они должны быть аннулированы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Акционеры группы Qiwi соберутся на внеочередное общее собрание 11 марта 2024 года, на повестке - одобрение программы обратного выкупа акций с Московской биржи и американской Nasdaq. Об этом уведомила пресс-служба группы.

Параметры пока не одобренной программы предусматривают, к частности, оплату приобретенных обыкновенных акций Qiwi класса "Б" (включая акции, представленные американскими депозитарными расписками) за счет полученной нераспределенной прибыли. Qiwi plc должна будет распорядиться приобретенными бумагами в течение двух лет с момента выкупа или они должны быть аннулированы.