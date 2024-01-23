Аксаков заявил, что отмена мер по продаже валюты нужна при излишнем укреплении рубля

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что 90 рублей за доллар - самая приемлемая для экономики РФ цифра

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Продление обязательной продажи крупнейшими экспортерами валютной выручки до конца 2024 года - это правильное решение в текущей ситуации, поскольку валютный рынок не до конца стабилизировался. Отмена мер по продаже валюты необходима в случае излишнего укрепления российской валюты, так как экономике РФ нужен стабильный рубль, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, продлить обязательную продажу валютной выручки - это правильно в такой ситуации, поскольку пока мы еще не можем со 100-процентной гарантией говорить о том, что валютный рынок стабилизировался, и валютные потоки, поступающие в том числе за экспорт нашей продукции, сделки валютные полностью находятся под контролем, не являются источником риска и стабильности национальной валюты. Поэтому решение правильное", - сказал он.

Аксаков отметил, что в случае, если президент РФ продлит указ о продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки до конца года, и рубль со временем отреагирует на это чрезмерным укреплением, то меры досрочно могут быть отменены. "Понятно, что нам нужен стабильный рубль, а не крепкий или слабый. Стабильность рубля - это не только противостояние его ослаблению, но и противостояние к рискам укрепления", - пояснил он.

По мнению главы думского комитета, 90 рублей за доллар - самая приемлемая для экономики РФ цифра.

Говоря о дальнейшем укреплении рубля, Аксаков отметил, что предпосылок для резкого укрепления российской валюты сейчас нет. "Рубль укрепляется, и, очевидно, та ситуация, что сейчас сложилась на рынке, она будет продолжаться. Рубль закрепился на определенных уровнях - ниже 90 рублей за доллар - очевидно, на таких уровнях он и будет находиться. Сейчас нет каких-то предпосылок, чтобы он как-то резко укрепился. 90 рублей за доллар - самая приемлемая для нас цифра, поскольку она выгодна и экспортерам, и импортерам", - заявил он.

Правительство РФ сегодня сообщило, что поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что введенные в октябре прошлого года меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

В Минфине сочли обоснованным предложенное правительством продление мер и сообщили, что министерство готово корректировать механизм репатриации выручки в случае, если экспортеры столкнутся с трудностями в его реализации.

Банк России же, напротив, отметил, что не видит "весомых оснований" для продления указа об обязательной продаже валютной выручки. По мнению регулятора, влияние этой меры на валютной рынок было умеренным в сравнении с проводимой денежно-кредитной политикой и уровнем ключевой ставки.

Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Президент РФ Владимир Путин подписал 11 октября 2023 года указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)". Согласно документу, сроком на шесть месяцев (до 30 апреля 2024 года) для 43 групп компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах, устанавливаемых правительством. Эти компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Документ предусматривает также обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.