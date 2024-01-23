В Донбассе в январе внесут законопроект об отмене госпошлины на регистрацию транспорта

Речь идет о технике, безвозмездно переданной для целей СВО, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий отмену уплаты госпошлины для получателей техники, безвозмездно переданной для целей специальной военной операции (СВО) в Донбасс и Новороссию, будет внесен до конца января. Об этом ТАСС сообщила один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Предложенные изменения позволят снизить расходы получателей транспортных средств при их государственной регистрации, которая включает в себя в том числе выдачу регистрационного знака, свидетельства о регистрации и паспорта транспортного средства. Внесение законопроекта на рассмотрение в Государственной думе планируется уже в конце января", - сказала сенатор.

Она отметила, что поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие освобождение от уплаты госпошлины для получателей техники, безвозмездно переданной по договору пожертвования в целях обороны и безопасности, а также для решения транспортных задач в интересах гуманитарной миссии на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, подготовлены в рамках деятельности Рабочей группы по вопросам СВО под руководством первого заместителя председателя СФ Андрея Турчака.

Как отмечается в проекте заключения правительства на законопроект (есть в распоряжении ТАСС), кабмин поддерживает эту законодательную инициативу. "Законопроект соответствует положениям актов более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе, а также иным международным договорам Российской Федерации. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.