Минсельхоз Венгрии намерен сохранить запрет на поставки сельхозпродукции с Украины

Он продлится до тех пор, пока не будет найдено международное решение этой проблемы, сообщил глава министерства Иштван Надь

БУДАПЕШТ, 23 января. /ТАСС/. Венгрия сохранит эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до тех пор, пока не будет найдено международное решение этой проблемы. Об этом сообщил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь после совещания с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе.

"Венгрия сохранит национальный запрет на импорт продукции с Украины до тех пор, пока не будет найдено соответствующее международное решение", - заявил он, беседуя с журналистами по завершении заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

Надь рассказал, что провел также встречу с первым заместителем председателя Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом. По его словам, "они пришли к выводу о том, что Венгрия должна заключить с Украиной двустороннее соглашение, в соответствии с которым украинская сторона не будет направлять, а Венгрия не будет получать украинское зерно".

Министр подтвердил, что вместе с коллегами из Болгарии, Польши, Румынии и Словакии намерен добиваться от Еврокомиссии, чтобы она восстановила таможенные пошлины и квоты на сельхозпродукцию с Украины и обязала украинских сельхозпроизводителей придерживаться стандартов ЕС. "Не вижу другого варианта, кроме как вновь ввести квоты на чувствительные продукты. Кроме того, необходимо защитить рынок товаров, на которые в соглашении об ассоциации [между ЕС и Украиной от 2014 года] не были установлены квоты", - процитировало Надя информационное агентство MTI.

Глава Минсельхоза констатировал, что руководство ЕС не желает защищать интересы европейских фермеров, ставит на первое место интересы Украины, оставляет торговые границы полностью открытыми и тем самым разрушает сельскохозяйственный рынок сообщества. "Если мы нарушим тройственное единство конкурентоспособности, качества нашей продукции и продовольственной безопасности, то система не будет устойчивой", - предупредил Надь.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгерское правительство в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи и мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.