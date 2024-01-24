EDF вновь перенесла срок запуска реактора АЭС "Хинкли-Пойнт си"

Французская энергетическая компания сообщила, что запустить производство электроэнергии на первом энергоблоке планируют до 2030 года

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Французская энергетическая компания EDF перенесла как минимум на два года (с 2027 на 2029 год) срок запуска первого реактора британской АЭС "Хинкли-Пойнт си", что существенно повысит стоимость проекта. Об этом говорится в заявлении компании.

"19 мая 2022 года Группа сообщила, что начало производства электроэнергии запланировано на июнь 2027 года. <...> Теперь же запустить производство электроэнергии на первом энергоблоке планируется к концу десятилетия", - гласит коммюнике, в котором представлены несколько вариантов развития событий.

Первый, наиболее благоприятный вариант подразумевает запуск реактора "Си", то есть №1, в 2029 году. Второй сценарий, считающийся "базовым", учитывает сопутствующие выполнению заключительного этапа "риски" и допускает отсрочку до 2030 года. Наконец, "учитывая сложность проекта", по самому неблагоприятному сценарию реактор запустят в 2031 году.

Примечательно, что во время оценки перспектив строительства в 2022 году, стоимость проекта оценивалась в £25-26 млрд. Теперь же, по оценкам EDF, британцам придется в конечном счете заплатить от £31 млрд до £34 млрд. В качестве основных причин называются повышение стоимости труда и затягивание реализации "электромеханической фазы" строительства, которая влияет на другие этапы работ.

Первый ядерный реактор для новой АЭС "Хинкли-Пойнт си" был доставлен в Великобританию еще 27 февраля 2023 года. Всего на АЭС будет установлено два реактора от французской компании Framatome.

В Соединенном Королевстве работают пять АЭС. Две из них планируется вывести из эксплуатации в 2024 году, две других - в 2028 году, еще одну - в 2035-м. В 2020 году они производили 15% потребляемой в стране электроэнергии.