Проекты с участием АСИ и ВЭБ.РФ войдут в стратегию развития Липецкой области

Стратегия рассчитана до 2030 года

ТАСС, 23 января. Проекты, разработанные при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, войдут в стратегию развития Липецкой области до 2030 года. Об этом сообщила по итогам прошедшей в регионе стратегической сессии пресс-служба агентства.

"Разработанные при участии АСИ и ВЭБ.РФ проекты войдут в стратегию развития Липецкой области до 2030 года. Среди направлений, над которыми в течение трех дней работали федеральные и региональные команды, - туризм, демографическая политика, технологическое и молодежное предпринимательство, креативные индустрии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд перспективных проектов жителей Липецка в социальной сфере и новых технологиях, которые возможно распространить на всю страну, уже заявлены на форум "Сильные идеи для нового времени", проводимого АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ

"Мы договорились, что проекты, которые обсуждались командами АСИ, экосистемы ВЭБ, командой Липецкой области, предпринимательским сообществом, НКО, экспертами, доработаем в рамках подготовки следующей стратегии развития региона 2024-2030 годов. Кроме того, нам бы хотелось провести в Липецкой области федеральное мероприятие по повестке качества жизни, пригласить сюда команды из других регионов. Здесь есть что показать", - приводятся в сообщении слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

Среди проектов, которые уже успешно реализуются в регионе, центр психологической помощи подросткам "Беседка", в который они могут прийти самостоятельно или с семьей для решения конфликта, какой-либо проблемы в школе или дома. Успешным примером стало и создание культурно-туристических центров в исторических усадьбах на сельских территориях и в малых городах. Так, силами предпринимателя Алексея Шкрапкина отреставрирована усадьба Скорняково-Архангельское.

В части работы с молодежью эксперты предложили создать систему поддержки по обучению предпринимательству, которая будет включать информацию о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. Также эксперты обсуждали возможности региона в сфере креативных индустрий, драйверами развития была названа мода. В этом году липецкие бренды одежды заявились на конкурс растущих российских брендов "Знай наших". Кроме того, директор центра креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде предложила продвигать бренд "Елецкие кружева" на международный уровень.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени" - ежегодное мероприятие, которое по поручению президента России организуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. В этом году он пройдет 26-27 февраля, идеи и проекты по развитию страны принимаются до 31 января на краудплатформе идея.росконгресс.рф по семи направлениям. Уже подано более 3,9 тыс. идей, значительная часть - около одной тысячи заявок - это проекты по развитию социальной сферы. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.