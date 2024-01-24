В Бурятии в 2024 году планируют возвести первые модульные гостевые дома

К летнему сезону введут в эксплуатацию не менее пяти объектов, отметил генеральный директор ОЭЗ "Байкальская гавань" Максим Шарипов

УЛАН-УДЭ, 24 января. /ТАСС/. Первые туристические модульные дома возведут в предстоящем летнем сезоне на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ОЭЗ "Байкальская гавань" Максим Шарипов.

"В прошлом году компанией "АМАР" было начато возведение модульных домов на участке "Пески". К летнему сезону запланировано введение в эксплуатацию не менее пяти модульных домов для туристов", - сказал он.

Компания, ставшая резидентом "Байкальской гавани" в 2022 году, реализует проект по строительству на территории участка "Пески". Там будет возведен гостиничный комплекс на 400 номеров, юрточный городок, СПА-центр, арт-галерея, парк эндемиков, ремесленный и духовный центры. По проекту художника Даши Намдакова планируется создать арт-объект "Череп мамонта". Ранее сообщалось, что инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей.

Кроме того, на этот год запланировано завершение конструктивных работ и прокладка внутренних коммуникаций термального комплекса и гостиницы еще одного резидента ОЭЗ - компании "Грин Флоу Байкал". В прошлом году резидент, реализующий проект на участке "Турка" стоимостью 2,5 млрд рублей, выполнил строительные работы нулевой очереди объекта по устройству фундамента термального комплекса и гостиницы. Также произведена инженерная подготовка объекта, подготовлена вся инфраструктура для подключения наружных сетей. "В настоящее время все шесть резидентов ОЭЗ "Байкальская гавань" находятся на разных этапах реализации своих проектов", - добавил Шарипов.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" расположена в Прибайкальском районе Бурятии, в 110 км от Улан-Удэ. Она занимает более 3,6 тыс. га на берегу Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". Резиденты ОЭЗ - компании "Грин флоу Байкал", "Байкал Эрмитаж", "Путник Сибирь", "Космос отель Байкал", "АМАР" и "Молодость. Байкал".