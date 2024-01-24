Казахстан и Башкирия обсудили наращивание сотрудничества в торговле и промышленности

В форуме приняли участие министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, делегация из Башкирии во главе с главой республики Радием Хабировым, а также представители делового сообщества

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Участники международного форума "Казахстан - Башкортостан", проходящего в Астане, обсудили наращивание сотрудничества в торговле, промышленности и инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства Казахстана.

В форуме приняли участие министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, делегация из Башкирии во главе с главой республики Радием Хабировым, а также представители делового сообщества.

"Уверен, что нынешний форум даст импульс очередному этапу двусторонних отношений между Башкортостаном и Казахстаном. Потенциал сотрудничества пока не реализован в полной мере, и есть широкие возможности для его наращивания", - сказал Шарлапаев.

Он отметил, что в рамках дорожной карты сотрудничества на 2023-2024 годы взаимодействие выходит на новый уровень. "Растет взаимная торговля. В 2022 году этот показатель увеличился на 10% и достиг $464 млн. По итогам 2023 года рост составил более 5%. Реализуются взаимовыгодные инвестиционные проекты в деревообрабатывающем производстве, химической отрасли и машиностроении", - подчеркнул министр.

В свою очередь Хабиров отметил, что Казахстан является значимым партнером для Башкирии. "Мы создали инфраструктуру для очень глубоких и эффективных бизнес-контактов. Мы создали рабочую группу по взаимодействию, по развитию кооперации. Мы четко выполняем пункты дорожной карты, направленные на улучшение инвестиционного климата и взаимодействие предприятий Казахстана и Башкортостана. Уже сейчас летают прямые рейсы из Уфы в Астану и Алматы, и мы намерены увеличить количество рейсов", - сказал он.

Глава Башкирии также пригласил казахстанскую делегацию на юбилейный XX форум межрегионального сотрудничества, который пройдет в Уфе в 2024 году.

Участники форума в Астане обсуждают вопросы индустриализации, инноваций, сельского хозяйства, развития малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделено вопросам экономической интеграции, совместным проектам в сферах энергетики, машиностроения и агропромышленности.