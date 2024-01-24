На Чукотке предприятия нарастили добычу золота на 9% в 2023 году

Всего добыто 23,78 тонн

ТАСС, 24 января. Предприятия на Чукотке в 2023 году добыли 23,78 тонн золота, что на 9% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов в Telegram-канале.

"Добывающие предприятия Чукотского автономного округа продолжают наращивать темпы работы. Шесть горнодобывающих компаний, работающих на Чукотке, добыли 23,78 тонн золота за 2023 год - это на 9% больше, чем в предыдущем году", - написал Кузнецов.

Кроме того, в регионе добыли 122 тонн серебра, что больше на 19% показателя 2022 года, 114 тыс. тонн бурого угля в шахте "Угольная" - выше на 11%, 1 млн 600 тыс. тонн каменного угля - больше на 5%.

"Важно понимать, что увеличение добычи, появление крупных инвесторов и предприятий в регионе - это прежде всего рост поступлений в местный бюджет. А бюджет Чукотки носит социальный характер: эти средства идут на здравоохранение, образование, увеличение мер поддержки семей и других категорий жителей. Больше средств в казне - больше возможностей для таких расходов. Также рост налоговых поступлений позволяет больше вкладывать в развитие инфраструктуры", - добавил глава региона.

На Чукотке с 2018 года снижается добыча золота из-за исчерпания запасов наиболее богатых месторождений. Для сравнения, в 2017 году в округе было добыто более 25 тонн золота. Власти Чукотки обратились за федеральным финансированием для наращивания темпов геологоразведки на полуострове, так как в настоящий момент разведано всего 32% территории.