Завод-участник СЭЗ из ЛНР наладит выпуск сухих цементных смесей до 108 тыс. тонн в год

Всего участниками СЭЗ стали 73 компании из Донбаса и Новороссии, они инвестируют в свое производство свыше 40,5 млрд рублей

ЛУГАНСК, 24 января. /ТАСС/. Участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) стали два производителя стройматериалов. Как сообщается в Telegram-канале Минпромторга региона, один из них восстановит завод по производству сухих смесей и наладит производство цемента до 108 тыс. тонн в год.

"Два производителя стройматериалов из ЛНР пополнили реестр участников свободной экономической зоны. Луганский филиал федеральной группы компаний восстановит работу завода и наладит выпуск сухих цементных смесей до 108 тыс. тонн в год", - сказано в сообщении. Другое предприятие-участник СЭЗ в 1,5-2 раза увеличит объемы производства металлочерепицы, сэндвич-панелей и других стройматериалов.

В Минпромторге республики отметили, что всего участниками СЭЗ стали 73 компании из Донбаса и Новороссии, они инвестируют в свое производство свыше 40,5 млрд рублей и обеспечат рабочими местами около 41,5 тыс. человек.

СЭЗ на территории Донбасса и Новороссии создана 24 июня 2023 года, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.