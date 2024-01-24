Более 23 млн туристов посетили Подмосковье в 2023 году

Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Туристический поток в Московской области по итогам 2023 года превысил 23 млн человек, что более чем на 1 млн выше показателя 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.

"С каждым годом мы принимаем все больше гостей в нашем регионе. В 2023 году была преодолена отметка в 23 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров. Во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой. Так, на территории Московской области в прошлом году было организовано и проведено 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тыс. человек. А посещаемость парков выросла почти на 30%", - привели в материале слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе рассказали, что в дни новогодних праздников Московскую область посетили около 2,1 млн человек. В 2022 году этот показатель составлял 2 млн человек.

Как отметили в министерстве, в регионе отмечен повышенный спрос на заселение в загородные отели - в новогодние каникулы было забронировано 95% номерного фонда. Всего в Московской области насчитывается более 1 тыс. отелей.