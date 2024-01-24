Замглавы Минфина сообщил, что обмен замороженными активами еще не начался

Иван Чебесков отметил, что для начала работы механизма обмена необходимо решение правительственной подкомиссии, которая собирается несколько раз в неделю

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Обмен замороженными активами пока не начался, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

"Постановление вышло, нам это дает возможность рассматривать вопрос. Но пока не было (прецедентов обмена активов - прим. ТАСС)", - сказал он.

Чебесков отметил, что для начала работы механизма обмена необходимо решение правительственной подкомиссии, которая собирается несколько раз в неделю.

Как заявлял ранее Чебесков в интервью "РБК-ТВ", Минфин ожидает, что обмен замороженными активами в размере до 100 тыс. рублей завершится до конца 2024 года, а лимит обмена заблокированными активами инвесторов в дальнейшем может вырасти с нынешних 100 тыс. рублей.

Указ об обмене заблокированных активов

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов можно "обменять" на замороженные активы россиян. Указ прописывает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, которые принадлежат россиянам, иностранцам, в том числе из недружественных стран, за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа "С" в России. При этом пока речь идет об обмене активов в объеме до 100 тыс. рублей на инвестора.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отмечал, что у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 трлн рублей.

Как поясняли ТАСС в Банке России, сначала будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Их замороженные активы - это, как правило, вложения в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С". Участие в этом процессе будет добровольным.

На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.