План реновации ЗАТО в Арктике примут в начале февраля

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что одним из важных итогов реализации плана в министерстве считают привлечение населения, причем не только военнослужащих, что важно для лучшей интеграции совместной жизни семей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. План реновации арктических закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), где проживают военнослужащие и члены их семей, будет принят в ближайшие две недели. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Президент России Владимир Путин в июле, находясь с рабочей поездкой в Мурманской области, провел совещание по развитию ЗАТО и арктических городов, обратил внимание на изношенность до 70% жилья и систем ЖКХ в Арктической зоне РФ, которая стратегически важна для страны. По итогам совещания глава государства поручил утвердить план мероприятий по развитию жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры таких территорий, определить источники финансирования, а также принять соответствующие решения в рамках формирования федерального бюджета.

"План детально проработан с министерством обороны, мы пообъектно прошлись - поселки, в которых будут созданы новые дома, дворы, отремонтированы существующие здания, созданы объекты социально-культурного назначения. <…> План будет принят в ближайшие две недели", - сказал Чекунков.

Министр подчеркнул, что одним из важных итогов реализации плана в Минвостокразвития также считают привлечение населения, причем не только военнослужащих, что важно для лучшей интеграции совместной жизни семей.