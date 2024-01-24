AstraZeneca: вывод на рынок РФ дженериков препарата осимертиниб невозможен до 2032 года

Компания "Аксельфарм" в 2023 году зарегистрировала дженерик "Осимертиниб", в связи с чем AstraZeneca обратилась в суд

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Оригинальный препарат осимертиниб от AstraZeneca, который применяется для лечения рака легких, защищен патентом до 2032 года, пока ввод его дженериков в оборот на территории России невозможен. Об этом заявили ТАСС в российском офисе компании.

"Оригинальный препарат осимертиниб (торговое наименование "Тагриссо") защищен патентом до 2032 года. Препарат производится компанией AstraZeneca в России по полному циклу в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом и Калужской областью в объемах, полностью удовлетворяющих потребности российского рынка. Дефектуры по данному препарату не было и нет", - говорится в сообщении.

В 2023 году компания "Аксельфарм" зарегистрировала дженерик "Осимертиниб", в связи с чем AstraZeneca обратилась в суд. В Минздраве заявили, что факт регистрации препарата не нарушает интеллектуальные права зарубежной компании. Как отмечали в Минпромторге, российский аналог был зарегистрирован для оперативного ввода в оборот "в случае наступления рисков ухода производителя оригинального лекарственного препарата с рынка", а его продажи без регистрации цены невозможны, так как препарат входит в состав жизненно необходимых и важнейших.

23 января 2024 года Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала цену на отечественный дженерик, который будет на 40% дешевле аналога от AstraZeneca.