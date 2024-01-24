Калужская область за два года восстановила 86 объектов в подшефном Первомайске

В планах на 2024 год включили ремонт 16 объектов, включая многоквартирные дома

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Калужская область в качестве региона-шефа за два года восстановила 86 объектов в Первомайске в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на "часе субъекта Российской Федерации" в рамках 559-го заседания Совета Федерации.

"Мы помогаем вернуться к мирной жизни Первомайску Луганской Народной Республики. За два года восстановили 86 разных объектов", - сказал глава региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона, за это время восстановили 62 многоквартирных жилых дома, многопрофильную больницу, детскую школу искусств и другие объекты. В 2024 году к ремонту запланировано 16 объектов, в том числе 10 многоквартирных жилых домов, школа, городская библиотека, второй этап центра культуры и досуга "Заря".

В Совете Федерации 22-24 января проходят Дни Калужской области, в которых принимают участие губернатор Владислав Шапша, председатель законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, министры и руководители крупнейших предприятий области.