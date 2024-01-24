АТОР сообщил о росте количества поездок россиян за рубеж в 2023 году на 13%

Жители РФ совершили около 26 млн поездок, отметила Ассоциация туроператоров России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Количество поездок россиян за рубеж в 2023 году выросло на 13% по сравнению с 2022 годом - до 26 млн. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туркомпаний и погранслужбы ФСБ РФ.

"Россияне, по предварительным данным, совершили около 26 млн поездок за рубеж по итогам 2023 года. Общий выездной поток (не только с туристическими целями) в 2023 году вырос, по предварительным данным, на 13%, но по сравнению с 2019 годом он все еще меньше на 46%", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, больше всего поездок в 2023 году россияне совершили в Турцию (около 6,3 млн, +20,4% за год), ОАЭ (1,5 млн, +24,1%), Таиланд (1,5 млн, рост в 3,4 раза), Абхазию (1,3 млн, +13%) и Египет (1,2 млн, +26,7%). Также в топ-10 вошли Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба и Сербия. При этом турпоток в Китай за год вырос в 5,4 раза, до 1 млн поездок, на Шри-Ланку - в 2,2 раза, до 197 тыс. Как отметили в ассоциации, основной прирост числа поездок дали направления Азии - Таиланд, Китай, Шри-Ланка, Индия, Индонезия, Вьетнам и другие.

Туроператоры в 2023 году отправили за рубеж не менее 8,1 млн туристов - на 16,4% больше, чем годом ранее.

Прогноз на 2024 год

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в ходе пресс-брифинга ассоциации отметил, что в 2024 году организованный турпоток из России за рубеж вырастет примерно на 10% по сравнению с 2023 годом. Такой же прирост, скорее всего, будет наблюдаться и в общем выездном потоке по 20 основным туристическим направлениям.

Среди факторов, сдерживающих рост выездного турпотока, Мурадян назвал высокий курс расчетных валют по отношению к рублю и ограниченную авиаперевозку по некоторым ключевым направлениям. "В конце прошлого года перевозчикам удалось завершить реестровую очистку большого парка судов. Если все они смогут встать на международные маршруты, это сможет "охладить" цены. В этом случае турпоток по топ-20 выездным туристическим направлениям сможет вырасти до 20% к 2023 году", - объяснил он.

По прогнозам АТОР, в 2024 году самыми востребованными зарубежными направлениями останутся Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Абхазия. Вице-президент ассоциации подчеркнул, что точками наибольшего роста на рынке выездного туризма в 2024 году станут страны Юго-Восточной Азии и бассейна Индийского океана. Среди пляжных направлений, которые могут вырасти выше рынка (более чем на 40-50%), эксперт отметил Хайнань и Вьетнам.