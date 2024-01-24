В Москве в районе Отрадное появится многофункциональный центр площадью 1,7 тыс. кв. м

Поблизости находится микрорайон с многоэтажной жилой застройкой

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Москвы в первом квартале 2024 года на торги выставят 0,17 га земли для строительства и эксплуатации многофункционального центра площадью 1,7 тыс. кв. м в районе Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Инвесторы смогут принять участие в открытом аукционе по аренде земельного участка в районе Отрадное. Победитель торгов получит право возвести многофункциональный центр площадью 1,7 тыс. кв. м и разместить в нем магазины, точки бытового обслуживания, автомастерские и автомойки", - сказал министр правительства Москвы, глава департамента Максим Гаман.

Участок площадью 0,17 га расположен по адресу: Березовая аллея, земельный участок 2А, рядом с электродепо "Владыкино". Поблизости находится микрорайон с многоэтажной жилой застройкой.

Срок договора аренды составит четыре года и 10 месяцев. Из них 28 месяцев отводится инвестору на получение разрешения на строительство, еще 15 месяцев - на проведение работ нулевого цикла, которые включают устройство котлована и фундамента, стен и перекрытий подземной части объекта. После завершения строительства и оформления здания в собственность арендатор имеет исключительное право на приобретение участка, добавили в пресс-службе.