АТОР заявила, что организованный турпоток иностранцев в РФ может вырасти в три-четыре раза

По оценке ассоциации, прирост туристического потока произойдет в основном за счет стран Азии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Организованный турпоток иностранцев в Россию в 2024 году может вырасти в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом во многом благодаря запуску электронных виз и безвизового туробмена с Китаем и Ираном. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по въездном туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин в ходе пресс-брифинга АТОР.

"По линии организованного туризма в 2024 году въездной турпоток может вырасти в три-четыре раза в сравнении с 2023 годом. Причин несколько. Во-первых, мы подойдем к высокому туристическому сезону с уже действующей электронной визой. Во-вторых, с августа действует безвизовый режим для туристических групп с Китаем и Ираном, хотя его нужно отлаживать, и мы надеемся, что к лету это случится", - сказал Мусихин, слова которого приводят в АТОР.

По оценке АТОР, прирост туристического потока произойдет в основном за счет стран Азии. Основу турпотока составят туристы из Китая, Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, Ирана, ОАЭ, других стран Ближнего Востока. Несмотря на позитивные изменения, о быстром восстановлении рынка въездного туризма в России речи пока не идет. Организованный поток классических экскурсионных туристов в прошлом году был до 90% ниже, чем в 2019 году.

"Предварительно, по итогам года в Россию приехали около 580 тыс. иностранцев, указавших целью своего визита туризм. Но многие из них на самом деле приезжали с бизнес-целями", - объяснил Мусихин.

В 2023 году основу организованного въездного турпотока составили туристы из Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана и ОАЭ. Были единичные группы из стран Латинской Америки, Швейцарии, индивидуальные туристы из Катара и Кувейта, добавили в АТОР.