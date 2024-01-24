Цены на яйца в России с 16 по 22 января снизились на 1,4%

По данным Росстата, цены на мясо кур опустились на 0,8%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Цены на куриные яйца в России с 16 по 22 января 2024 года снизились на 1,4%, на мясо кур - на 0,8%, следует из данных Росстата.

"Снизились цены: на яйца куриные (-1,4%), мясо кур (-0,8%)", - говорится в материалах.

С 10 по 15 января 2024 года цены на куриные яйца в России снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.

По данным статистического ведомства, также снизились цены: на помидоры - на 0,4%, свинину - на 0,3%, сахар-песок и крупу гречневую - на 0,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,1%.

При этом выросли цены на капусту белокочанную - на 2,8%, морковь - на 1,9%, бананы - на 1,7%, свеклу столовую - на 1,5%, лук репчатый - на 1,1%, огурцы и яблоки - на 1%, масло сливочное и чай черный - на 0,5%, баранину, творог и соль поваренную - на 0,4%, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, масло подсолнечное и водку - на 0,3%, говядину, колбасы, молоко, смеси сухие молочные для детского питания, печенье, муку пшеничную, хлеб, макаронные изделия, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, сосиски, сардельки, сметану, консервы овощные для детского питания, вермишель, рис, пшено, картофель - на 0,1%.