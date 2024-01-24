В России изучают возможность подготовки граждан Таджикистана в сфере строительства

Делегации Российско-Таджикского делового совета и Центра промышленной безопасности "Аландр" обсудили развитие образовательных программ для профессиональной подготовки трудовых ресурсов республики

ДУШАНБЕ, 24 января. /ТАСС/. Делегации Российско-Таджикского делового совета (РТДС) и Центра промышленной безопасности "Аландр" в ходе визита в Таджикистан обсудили развитие образовательных программ для профессиональной подготовки трудовых ресурсов республики в сфере строительства. Об этом ТАСС сообщил глава РТДС Ислам Назаралиев.

По его данным, предметом обсуждения представителей России с администрациями Согдийской и Хатлонской областей Таджикистана являлись вопросы образования и профессиональной подготовки граждан республики к рабочим профессиям. "РТДС предлагает инициативу, направленную на развитие образовательных программ, с целью улучшения квалификации и подготовки трудовых ресурсов, в том числе в сфере строительства со специализацией "промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды", - отметил Назаралиев.

Делегации посетили средне-специальные образовательные учреждения в городах Душанбе, Куляб и Худжанд. "С учетом привлекательности российского рынка труда для граждан Таджикистана, Деловой совет в партнерстве с бизнес-партнерами планирует запуск учебно-рекрутинговых центров", - подчеркнул Назаралиев. Он пояснил, что центры предназначены для проведения дополнительных профессиональных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и обучения рабочим профессиям. "Все эти меры направлены на поддержку и обеспечение наличия квалифицированных кадров и способствуют взаимовыгодному развитию сотрудничества между Россией и Таджикистаном", - заключил глава Делового совета.

По данным Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, около 90% от общего числа трудовых мигрантов из Таджикистана направляются в Россию, 5% - в Казахстан. Оставшаяся часть граждан выезжает в страны дальнего зарубежья согласно действующим соглашениям между работодателями и агентствами по трудоустройству при миграционной службе министерства. В республике на основании соответствующей лицензии действуют порядка 30 агентств занятости, направляющие за рубеж рабочую силу для осуществления временной трудовой деятельности. Из них государственными являются Агентство по трудоустройству граждан за рубежом и центры довыездной подготовки граждан при миграционной службе в Душанбе и административных центрах трех областей республики.