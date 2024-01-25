Исследование показало, что студентам могут подойти 9% от всех активных вакансий

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Около 9% от всех активных вакансий являются потенциально подходящими для студентов, наибольший спрос на молодых специалистов наблюдается в сфере продаж и обслуживания клиентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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"На сегодняшний день около 9% от всех активных вакансий являются потенциально подходящими для молодых соискателей - то есть не требуют опыта работы, допускают частичную занятость и возможность работать, будучи студентом, а также ряд других признаков", - говорится в исследовании.

Отмечается, что конкурс среди молодых специалистов высокий - 10 резюме на одну вакансию. Среди молодежи наиболее жесткая конкуренция за рабочие места наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе и Москве (14 резюме на одну молодежную вакансию), при этом проще всего студентам найти работу в Центральном федеральном округе (7 резюме на одно место).

В рейтинг профессиональных сфер, где наиболее высок спрос на молодых специалистов, вошли "Продажи, обслуживание клиентов" (47% от общего числа вакансий для молодежи), "Транспорт, логистика, перевозки" и "Розничная торговля" (по 27%), "Административный персонал" (22%) и "Туризм, гостиницы, рестораны" (13%). Однако конкретные специализации, на которые готовы брать молодежь, отличаются в зависимости от того, постоянная это работа или подработка.

По данным аналитиков, уровень зарплат для молодых специалистов на 11 тыс. рублей ниже, чем в среднем по рынку (51 тыс. против 62 тыс. рублей). Уточняется, что по сравнению с началом 2021 года среднее предложение в молодежных вакансиях выросло на 19 тыс. рублей.

Постоянная работа и подработка

Согласно итогам исследования, постоянную работу компании чаще всего предлагают начинающим специалистам на позиции менеджеров по продажам (9,5% вакансий), секретарей или ассистентов (4%), поваров (3,7%), учителей (2,1%) и специалистов по подбору персонала (1,8%). При этом для подработки работодатели предлагают студентам вакансии продавцов и кассиров (23,5%), курьеров (12,2%), операторов кол-центров (7,5%), упаковщиков (7,2%), официантов и барменов (6,1%).

Сами начинающие специалисты для постоянной работы на полный день чаще всего размещают резюме менеджеров по продажам (7%), программистов (6%), дизайнеров и художников (5,2%), секретарей (3,9%) и менеджеров по работе с партнерами (2,4%). В качестве подработки молодые соискатели обычно выбирают работу продавцами (7%), администраторами (6%), официантами и барменами (5%), курьерами (3,9%), а также упаковщиками (2,4%).

"На фоне дефицита молодежи (20-30 лет) конкуренция работодателей за молодые кадры растет и будет расти. Многие банки, ИТ-компании, консалтинговые агентства регулярно набирают студентов-стажеров с прицелом на будущее - выращивают из них ценных профессионалов в надежде, что они после окончания учебного заведения продолжат сотрудничество уже на постоянной основе. Также была, есть и остается необходимость во временном персонале. Наконец, в любое время года появляются сезонные предложения: бармены, повара, водители, агенты по продаже недвижимости и прочие", - цитируют в исследовании руководителя молодежного направления hh.ru Ирину Святицкую.