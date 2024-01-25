В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Китая в РФ в 2024 году на 10-15%

По оценкам Ассоциации туроператоров России, число путешествующих из КНР может возрасти до 300 тыс.

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Россию в 2024 году может вырасти на 10-15% по сравнению с 2023 годом, причем преимущественно в приграничных регионах РФ. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Предполагается, что в 2024 году динамика вырастет, причем преимущественно в регионах приграничных - Амурская область, Хабаровский край, Приморье в первую очередь. Там будет динамика существенная. На данный момент в Приморском крае 80% всего въездного китайского потока. То есть прирост ожидается порядка 10-15%, это очень осторожный прогноз. До восстановления потока еще далеко", - сказала она.

По оценкам АТОР, в 2023 году Россию посетили около 200 тыс. туристов из Китая. В 2024 году их число может возрасти до 300 тыс.

Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене 10 августа 2023 года. Документ предполагает, что организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.