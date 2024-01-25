Экспорт зернобобовых культур из Алтайского края в 2023 году вырос в полтора раза

Аграрии отправили свыше 161 тыс. тонн продукции

БАРНАУЛ, 25 января. /ТАСС/. Экспорт зернобобовых культур из Алтайского края, одного из ведущих аграрных регионов страны, вырос в 2023 году в полтора раза - аграрии отправили более 161 тыс. тонн сои, нута и чечевицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

"Минувший 2023 год показал не только отличный урожай зернобобовых в Алтайском крае в плане качества и урожайности, но и высокую заинтересованность в зерне из сибирского региона в других странах. По данным Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна", краевые аграрии в общей сложности экспортировали в прошлом году более 161 тыс. тонн сои, чечевицы и нута, тогда как в 2022-м продали лишь 108 тыс. тонн в другие страны", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что наибольшим спросом пользовалась соя. Центр оценки качества зерна провел исследование 70% от собранных 256 тыс. тонн культуры. Результаты показали, что соя соответствует наивысшему продовольственному качеству. За границу в 2023 году из Алтайского края было отправлено 97 тыс. тонн этой культуры.

Экспорт чечевицы в свою очередь показал двукратный рост, в 2023 году регион продал другим странам 63 тыс. тонн культуры. Наибольшая заинтересованность наблюдалась в Иране, Казахстане и Турции. Нарастили закупки Азербайджан, Грузия, Латвия, ОАЭ, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Чехия.

"Тестовый" для региона нут, хоть и не пользуется пока широкой популярностью, но уже имеет свой первый алтайский сорт, выведенный местными селекционерами. Несмотря на узкий экспортный охват, культура тоже показала рост в отгрузках за рубеж: 1,2 тыс. тонн в 2023 году по сравнению с 1 тыс. тонн в 2022-м. Лидером среди стран стал Иран, куда алтайские аграрии отгрузили 740 тонн нута.

Алтайский край - один из ведущих аграрных регионов страны. В настоящее время здесь производится более одной трети зерна России. Урожай сельхозпродукции отсюда поставляют как в регионы России, так и за ее пределы. По данным регионального Минсельхоза, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2023 году в Алтайском крае составил 4,9 млн тонн, что на 20% меньше показателей 2022 года, когда было собрано 5,9 млн тонн. В 2021 году урожай этих культур в регионе составил 5,4 млн тонн.