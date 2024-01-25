В Индии заявили о возможном увеличении объема торговли с РФ в 2024 году

Министр портов, судоходства и водных путей страны Сарбананда Соновал отметил, что этот показатель может превысить уровень 2023 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Двусторонняя торговля Индии и России составила $50 млрд в 2022-2023 финансовом году (завершился 31 марта) и, как ожидается, увеличится в текущем аналогичном периоде. Об этом заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.

"Наше двустороннее партнерство расширилось и стало по-настоящему многогранным, оно включает сотрудничество в военной сфере, безопасности, науке и технологиях. Двусторонняя торговля Индии и России зарегистрировала быстрый рост в прошлом финансовом году, когда она составила $50 млрд, и, вероятно, в этом финансовом году она увеличится еще больше", - цитирует газета Business Standard выступление министра на проходящем в Ченнаи первом российско-индийском рабочем семинаре "Эксплуатация Восточного морского коридора".

По словам Соновала, Восточный морской коридор между портами на восточном побережье Индии и дальневосточным регионом России обещает "огромный потенциал" новых торговых возможностей.

В семинаре принимают участие делегация РФ во главе с заместителем главы Минвостокразвития Анатолием Бобраковым, представители деловых кругов и профильных государственных структур двух стран.

Морской транспортный коридор из Ченнаи (до 1996 года - Мадрас) во Владивосток успешно функционировал в советские годы. На полях Восточного экономического форума в 2019 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди было подписано соглашение о развитии морского сообщения между Владивостоком и Ченнаи.

В сентябре 2023 года Соновал и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков обсудили возможности Северного морского пути и полномасштабного введения в эксплуатацию морского коридора Ченнаи - Владивосток.