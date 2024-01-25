Reuters: капитализация Microsoft впервые превысила $3 трлн благодаря развитию ИИ

По данным биржи NASDAQ, максимальное значение курса акций в ходе торговой сессии 24 января составило $405,38

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Общая стоимость акций Microsoft в ходе торгов 24 января впервые достигла отметки в $3 трлн. По мнению экспертов, опрошенных агентством Reuters, положительная динамика связана с развитием корпорацией технологий искусственного интеллекта (ИИ).

По данным американской биржи NASDAQ, максимальное значение курса акций в ходе торговой сессии 24 января составило $405,38. На закрытии торгов их стоимость снизилась до $402,56, а рыночная капитализация Microsoft опустилась до отметки $2,99 трлн.

Согласно анализу Reuters, долгосрочное инвестиционное сотрудничество с разработчиком чат-бота ChatGPT OpenAI "серьезно укрепило позиции Microsoft" в конкурентной гонке высоких технологий с Apple, Alphabet, Amazon и Oracle. Как отмечают аналитики агентства, акции Microsoft выросли на 57% в 2023 году и на 7% в 2024 году "на волне оптимизма участников рынка" в отношении перспектив развития ИИ.